Подписаться на уведомления
 

Строительная компания захватывает и громит квартиры в центре Баку приемная haqqin.az

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Скандальный пилотный проект, предусматривающий снос аварийных и портящих облик Баку зданий вновь стал основным доводом самоуправства застройщиков и покровительствующих им районных властей. Очень бы не хотелось наделять таким эпитетом замечательный план по обновлению города и переселению бакинцев в комфортабельное современное жилье, но конфликты вокруг него породили именно такую славу. И повинны в том вовсе не те, кто проект задумал и разработал, а невесть откуда взявшаяся армия пройдох, пытающихся нажиться на благом деле.

Haqqin.az уже рассказывал, как строительные компании в борьбе за землю в центре столицы подставляют друг друга и издеваются над жителями престижных районов. И вот еще один инцидент, в котором фигурирует злополучный «пилотный проект».

Группа жителей дома N69 по улице Самеда Вургуна в Насиминском районе обратилась в haqqin.az, утверждая, что строительная компания Pilot İnşaat-А нарушает их права - собственников жилья.

Семиэтажка, в которой они проживают, возводилась кооперативным методом в конце 60-х гг. прошлого века и предназначалась для работников строительной сферы. Не говоря уже о том, что строители работали для себя, то есть более чем на совесть, в советское время вообще невозможно было что-то возвести без экспертизы грунта участка, стройматериалов и т.д. Так что для такого капитального строения 50 лет – не возраст. И действительно, никаких проблем с состоянием здания у жильцов по сей день не было.

Однако весной этого года компания Pilot İnşaat-А принялась в непосредственной близости от дома строителей возводить несколько высоток. Строительство велось на месте снесенных ранее очень старых, обветшалых, в основном одноэтажных построек.

Но ведь место, как говорится, «бомбовое», и Pilot İnşaat-A замахнулась заодно на капитальное жилье строителей – ну от чего бы не возвести еще одну многоэтажку и, соответственно, не заработать еще с десяток миллионов.

С этой сногшибательной новостью представители компании явились в дом № 69 и объявили его жильцам, что их пристанище аварийное, а потому подлежит немедленному сносу в соответствии с утвержденным правительством пилотным проектом по обновлению столицы. А на его месте, мол, будет построена новая многоэтажка, где жильцам предоставят квартиры с площадью аж на 20% большей, чем сейчас. Ну а пока они два-три года поживут на съемном жилье…

На просьбу представить документы, удостоверяющие аварийность дома и необходимость сноса, сотрудники Pilot İnşaat-A кроме безадресного постановления Исполнительной власти Насиминского районе никаких других документов показать не могли.

Пришлось жильцам начать собственное расследование. В Кабинете министров их, в частности, заверили, что ни в  пилотном проекте, предусматривающем снос аварийных и обветшалых строений, ни в общем списке Кабмина подлежащих разрушению домов  их здание не числится. «Заведующая юридическом отделом Кабмина Хагигат ханум, прямо сказала, что нас просто обманывают», - утверждают члены инициативной группы из 15 человек дома №69 по улице С.Вургуна.

В общем, всех жильцов дома банально разводят, убеждая при этом подписать весьма сомнительный с правовой точки зрения договор. Договор никак не гарантирует имущественные права, а, напротив, просто-напросто лишает людей недвижимости в пользу фирмы-застройщика.

«Нас переселят в арендованное жилье, а потом застройщики продадут квартиры в новом здании и исчезнут, как это уже не раз происходило. Ну а мы останемся ни с чем…»  - не без оснований предполагают активисты дома.

Поняв, что еще оставшихся в доме старых специалистов строительного дела так просто не проведешь, хозяева Pilot İnşaat-A прибегли к испытанной практике: если дом не аварийный, значит нужно срочно сделать его таковым. Подкупив нескольких жильцов дома, они переселили их в арендованное жилье и принялись громить освобожденные квартиры. Кувалдой и ломом рабочие снесли внешние и внутренние стены помещений на 1-м и 7-м этажах. Расчет понятен - повредить несущие конструкции, чтобы здание пошло трещинами или вообще перекосилось.

Пытаясь остановить беспредел строительной компании жильцы обращались и Исполнительную власть Баку, и в другие органы, но реакции от чиновников не последовало.

«По сей день идет планомерное разрушение нашего дома, как мы поняли, с прямого одобрения Исполнительной власти. Неужели нельзя найти управу на произвол чиновников, которые в угоду личным интересам дискредитируют государственные проекты. Налицо сговор исполнительных властей и теневых структур строительного бизнеса с целью захват собственности граждан и земли, принадлежащей кооперативу», - возмущаются полвека проживающие в доме люди.

Надо отдать им должное метод выкручивая рук, использованный Pilot İnşaat-A их не испугал. Жильцы оказавшегося в опасности дома обратились к руководству страны, после чего стук кувалд в опустевших квартирах стих. Тем не менее Pilot İnşaat-A продолжает в ультимативной форме настаивать: выселяйтесь!

Настойчивость наглых застройщиков объяснима: дом стоит в престижной части города и имеет выход на одну из центральных улиц. А аппетит, как известно, приходит во время еды. Но почему должны страдать законные владельцы квартир  и почему такое важное решение правительства, как пилотный проект по сносу аварийных строений, становится всё более скандальным?!

1222 просмотров


Старости
Что сделал для Азербайджана Мирджафар Багиров?
Что сделал для Азербайджана Мирджафар Багиров? In memoriam, субботнее чтиво
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Полетели тысячи снарядов... Репортаж правительственных СМИ из Хызы
Мексика отказалась платить за стену на границе с США
Строительная компания захватывает и громит квартиры в центре Баку приемная haqqin.az
Автомобильные пробки на границе России и Азербайджана
Любовница убила известного турецкого телеведущего
Капитаном утонувшего в Турции сухогруза был азербайджанец обновлено, видео
Трамп: Мексиканцы являются одной из самых преступных наций в мире
Смертник подорвал себя в Афганистане
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
В Канаде самолет загорелся во время авиашоу
В ЮАР мужчина открыл стрельбу со сцены театра по зрителям
Госдеп: Проблема Донбасса доведет Россию до полной изоляции
Пожар на российском заводе по производству танков
Президент Гватемалы выслал из страны главу комиссии, расследовавшего его преступления
Ученые обнаружили планету «сироту»
Латвия заметила у своих границ российские самолеты
В Ливии «заморожены» два нефтяных месторождения
Грубейшая ошибка Кямрана Агаева в чемпионате Чехии Опять провальный дебют; видео
Трамп назвал НАФТА худшей торговой сделкой в истории
Молдавия окончательно выводит из страны российские войска
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
Иран отменяет концерт Гугуш в Баку? продолжение темы
Партия Жириновского собирает в Москве правозащитников из «НКР»
Евреи уходят, Азербайджан покупает газ у России
Папа Римский заговорил о реформах
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться