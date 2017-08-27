Скандальный пилотный проект, предусматривающий снос аварийных и портящих облик Баку зданий вновь стал основным доводом самоуправства застройщиков и покровительствующих им районных властей. Очень бы не хотелось наделять таким эпитетом замечательный план по обновлению города и переселению бакинцев в комфортабельное современное жилье, но конфликты вокруг него породили именно такую славу. И повинны в том вовсе не те, кто проект задумал и разработал, а невесть откуда взявшаяся армия пройдох, пытающихся нажиться на благом деле.

Haqqin.az уже рассказывал, как строительные компании в борьбе за землю в центре столицы подставляют друг друга и издеваются над жителями престижных районов. И вот еще один инцидент, в котором фигурирует злополучный «пилотный проект».

Группа жителей дома N69 по улице Самеда Вургуна в Насиминском районе обратилась в haqqin.az, утверждая, что строительная компания Pilot İnşaat-А нарушает их права - собственников жилья.

Семиэтажка, в которой они проживают, возводилась кооперативным методом в конце 60-х гг. прошлого века и предназначалась для работников строительной сферы. Не говоря уже о том, что строители работали для себя, то есть более чем на совесть, в советское время вообще невозможно было что-то возвести без экспертизы грунта участка, стройматериалов и т.д. Так что для такого капитального строения 50 лет – не возраст. И действительно, никаких проблем с состоянием здания у жильцов по сей день не было.

Однако весной этого года компания Pilot İnşaat-А принялась в непосредственной близости от дома строителей возводить несколько высоток. Строительство велось на месте снесенных ранее очень старых, обветшалых, в основном одноэтажных построек.

Но ведь место, как говорится, «бомбовое», и Pilot İnşaat-A замахнулась заодно на капитальное жилье строителей – ну от чего бы не возвести еще одну многоэтажку и, соответственно, не заработать еще с десяток миллионов.

С этой сногшибательной новостью представители компании явились в дом № 69 и объявили его жильцам, что их пристанище аварийное, а потому подлежит немедленному сносу в соответствии с утвержденным правительством пилотным проектом по обновлению столицы. А на его месте, мол, будет построена новая многоэтажка, где жильцам предоставят квартиры с площадью аж на 20% большей, чем сейчас. Ну а пока они два-три года поживут на съемном жилье…

На просьбу представить документы, удостоверяющие аварийность дома и необходимость сноса, сотрудники Pilot İnşaat-A кроме безадресного постановления Исполнительной власти Насиминского районе никаких других документов показать не могли.

Пришлось жильцам начать собственное расследование. В Кабинете министров их, в частности, заверили, что ни в пилотном проекте, предусматривающем снос аварийных и обветшалых строений, ни в общем списке Кабмина подлежащих разрушению домов их здание не числится. «Заведующая юридическом отделом Кабмина Хагигат ханум, прямо сказала, что нас просто обманывают», - утверждают члены инициативной группы из 15 человек дома №69 по улице С.Вургуна.

В общем, всех жильцов дома банально разводят, убеждая при этом подписать весьма сомнительный с правовой точки зрения договор. Договор никак не гарантирует имущественные права, а, напротив, просто-напросто лишает людей недвижимости в пользу фирмы-застройщика.

«Нас переселят в арендованное жилье, а потом застройщики продадут квартиры в новом здании и исчезнут, как это уже не раз происходило. Ну а мы останемся ни с чем…» - не без оснований предполагают активисты дома.

Поняв, что еще оставшихся в доме старых специалистов строительного дела так просто не проведешь, хозяева Pilot İnşaat-A прибегли к испытанной практике: если дом не аварийный, значит нужно срочно сделать его таковым. Подкупив нескольких жильцов дома, они переселили их в арендованное жилье и принялись громить освобожденные квартиры. Кувалдой и ломом рабочие снесли внешние и внутренние стены помещений на 1-м и 7-м этажах. Расчет понятен - повредить несущие конструкции, чтобы здание пошло трещинами или вообще перекосилось.

Пытаясь остановить беспредел строительной компании жильцы обращались и Исполнительную власть Баку, и в другие органы, но реакции от чиновников не последовало.

«По сей день идет планомерное разрушение нашего дома, как мы поняли, с прямого одобрения Исполнительной власти. Неужели нельзя найти управу на произвол чиновников, которые в угоду личным интересам дискредитируют государственные проекты. Налицо сговор исполнительных властей и теневых структур строительного бизнеса с целью захват собственности граждан и земли, принадлежащей кооперативу», - возмущаются полвека проживающие в доме люди.

Надо отдать им должное метод выкручивая рук, использованный Pilot İnşaat-A их не испугал. Жильцы оказавшегося в опасности дома обратились к руководству страны, после чего стук кувалд в опустевших квартирах стих. Тем не менее Pilot İnşaat-A продолжает в ультимативной форме настаивать: выселяйтесь!

Настойчивость наглых застройщиков объяснима: дом стоит в престижной части города и имеет выход на одну из центральных улиц. А аппетит, как известно, приходит во время еды. Но почему должны страдать законные владельцы квартир и почему такое важное решение правительства, как пилотный проект по сносу аварийных строений, становится всё более скандальным?!