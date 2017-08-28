Мексика отказалась платить за стену на границе с США

Министерство иностранных дел Мексики ответило на ранее опубликованное сообщение президента США Дональда Трампа, что мексиканское руководство заплатит за строительство стены на границе двух стран.

«Как всегда подчеркивало правительство Мексики, наша страна ни при каких условиях не будет платить за возведение стены или физической преграды на территории вдоль границы с США. Такая позиция не является частью переговорной стратегии, но принципом суверенности и достоинства», — говорится в тексте официального ответа.

В министерстве также назвали «общей» проблему наркотрафика в США, призвав бороться с ее причинами.