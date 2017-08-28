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Полетели тысячи снарядов... Репортаж правительственных СМИ из Хызы

 

В результате пожара в одной из воинских частей Минобороны в Хызы произошел взрыв на складе боеприпасов.

Разлетевшиеся в разные стороны наряды нанесли существенный ущерб строениям в селении Гилязи.

Как сообщает “Qafqazinfo” со ссылкой на Ölkə.az, в результате взрыва на территории разбросало сотни, а то и тысячи снарядов.  Лишь по счастливой случайности удалось избежать жертв. Ранены 6 человек, пять из которых были сразу же выписаны из больницы после оказания первой помощи.

Сообщается, что результате взрыва пострадали дома, в которых жили военнослужащие N-кой части Минобороны.

Издания публикуют фоторепортаж, на которых видны последствия пожара и взрыва в воинской части. Близлежащие территории буквально усеяны неразорвавшимися боеприпасами.

 

 

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Полетели тысячи снарядов... Репортаж правительственных СМИ из Хызы
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