Зарубежные СМИ продолжают публиковать материалы, посвященные главному сюрпризу нынешней Лиги чемпионов – азербайджанскому клубу «Карабах».

Известный немецкий футбольный портал Fussball.com тоже подробно рассказал своим читателям об агдамской команде.

«Этого никогда не случалось прежде, - пишет издание. – Команде из Азербайджана удалось выйти в групповой этап Лиги чемпионов. «Карабах» из Агдама выиграл противостояние с «Копенгагеном» благодаря голу в гостях и, несмотря на поражение со счетом 1:2, будет играть против великих европейских команд. И хотя в названии команды указан другой город, она будет проводить домашние игры в столице Азербайджана Баку».

Далее немецкий сайт рассказывает об истории конфликта в Нагорном Карабахе, заставившего клуб покинуть родной Агдам.

«Клуб представляет зону конфликта вокруг Нагорного Карабаха. После распада Советского союза он принадлежал Азербайджану. Тем не менее, был проведен референдум (данный референдум, проведенный 10 декабря 1991 года, не был признан мировым сообществом – haqqin.az), и армянское большинство населения высказалось за независимость. В прошлом уже имели место неоднократные столкновения между двумя общинами, но теперь там началась гражданская война. В общей сложности 30 тысяч человек было убито. Когда-то в Агдаме жили 50 тысяч человек. Теперь же это город-призрак, населенный лишь несколькими солдатами.

Перед началом войны «Карабах» стал первым чемпионом Азербайджана во главе с национальным рекордсменом, футболистом Асланом Керимовым (на самом деле первым чемпионом Азербайджана был «Нефтчи» - haqqin.az). Но в ходе сезона было все труднее проводить игры в Агдаме. Домашние игры отменялись из-за обстрелов, и клуб эмигрировал в Баку.

«Карабах» стал символом национальной идентификации с огромной силой притяжения. Клуб нашел себе спонсора в лице многомиллиардного холдинга «Азерсун».

Fussball.com рассказывает о нынешнем составе «Карабаха» и делает особый акцент на главном тренере Гурбане Гурбанове.

«Несмотря на роль аутсайдера в Лиге чемпионов, команду не следует недооценивать. Испанец Мичел, ранее игравший в «Спортинге» из Хихона и «Хетафе», является плеймейкером «Карабаха». Его поддерживают натурализованный бразилец Ричард Алмейда и гаитянин Дональд Герье, который считается отличным игроком. Нападающий Дино Ндлову держит оборону соперников в страхе.

Клуб также имеет опытного тренера – Гурбана Гурбанова. Он тренирует «Карабах» с 2008 года и привел команду к чемпионству в 2014 году. Под его руководством «Карабах» стал второй в Азербайджане командой, пробившейся в групповой турнир Лиги Европы, и первой командой, сумевшей одержать там победу. Если Гурбанову удастся выиграть матч в Лиге чемпионов, то ему могут поставить памятник. В группе «С» азербайджанцы постараются справиться с чемпионом Англии «Челси», а также «Ромой» и «Атлетико».