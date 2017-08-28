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Ограбили пенсионера, чтобы позавтракать Haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафикгызы 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматривается уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Масаллы Семы Тапдыгова и его приятеля 20-летнего Алиаги Рзаева, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Молодые люди обвиняются в ограблении пожилого мужчины, который снимал с банкомата свою пенсию.

По словам самих молодых людей, они решились на этот отчаянный шаг из-за того, что им нечего было есть.

Тапдыгов и Рзаев познакомились в одном из интернет-клубов в Баку, где они постоянно ночевали. 10 октября 2016 года молодые люди вышли из интернет-клуба и осознали, что у них нет денег даже на то, чтобы позавтракать.

В надежде отобрать деньги у студентов, они направились к зданию Медуниверситета. Отоспавшись немного на скамейке, молодые люди увидели как к установленному рядом банкомату подошел пожилой мужчина и стал снимать деньги.

В этот момент, к мужчине подбежал Сема Тапдыгов, вырвал из его рук деньги и убежал. Взяв такси, молодой человек быстро скрылся с места преступления.

Уже в такси преступник пересчитал украденные деньги: его добычей стали 255 манатов. На эти деньги Тапдыгов купил себе одежду.

Спустя несколько дней после преступления Сема Тапдыгов случайно встретил своего приятеля Алиагу Рзаева и тут же получил от него пощечину за то, что не стал делиться с ним деньгами. В конечном итоге преступнику пришлось отдать ему новую куртку, купленную за 35 манатов.

Преступников удалось задержать лишь спустя 8 месяцев. Полиция сначала задержала Алиагу Рзаева, который и сдал своего приятеля.   Молодые люди приговорены к пяти годам лишения свободы каждый.

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