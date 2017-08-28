Шульц обвинил Меркель в слишком мягком отношении к Эрдогану

В преддверии выборов в Германии полемика между Ангелой Меркель и ее основным соперником Мартином Шульцем резко обострилась.

Как передают немецкие СМИ, в частности Шульц обвинил Меркель в том, что она слишком мягко реагирует на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Сколько вы еще будете наблюдать за тем, как Эрдоган обводит нас вокруг пальца?», - обратился к канцлеру Шульц.

«Мы должны выставить президенту Турции срок. Если господин Эрдоган не освободит незамедлительно немецких заключенных, ЕС должен немедленно прекратить переговоры с Турцией о расширении Таможенного союза», - сказал Шульц.

Шульц также обвинил Меркель в политической капитуляции перед США, когда она согласилась выполнить план по увеличению финансирования военных программ НАТО — на сумму, равную 2% германского ВВП. Действующий канцлер Германии согласилась ежегодно направлять на эти цели $35,3 млрд.