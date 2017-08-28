Эрдоган летит в Иран

В Тегеране ожидают в ближайшее время визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, об этом заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

"В ближайшем будущем стоит ожидать визит господина Эрдогана в Тегеран, мы объявим об этом, как только будут определены обстоятельства и дата этой поездки", — приводит агентство ILNA слова представителя иранского МИД.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери в ходе визита в Турцию встретился с президентом страны Тайипом Эрдоганом, основной темой встречи стало сотрудничество в разрешении кризисов в Сирии и Ираке.

Представитель иранского МИД отметил, что переговоры Бакери с Эрдоганом в Анкаре по двусторонним вопросам прошли "весьма хорошо", но не сообщил об их результатах.