Подписаться на уведомления
 

В Техасе затопило здание Генконсульства России

 

Здание Генерального консульства РФ в американском городе Хьюстон оказалось в зоне подтопления.

«В связи с затоплением офисного здания ГК не будет вести прием граждан 28 августа. О режиме работы ГК 29 августа сообщим накануне», — сообщило ведомство в своем Twitter.

Отмечается, ситуация исправится не раньше понедельника, 28 августа.

Наводнение вызвали мощные ливни, которые обрушились на штат Техас из-за сильнейшего за последние 12 лет урагана в США «Харви». По последним данным, погибли пять человек, более 150 тысяч человек остались без электричества и водоснабжения.

128 просмотров


Старости
Сын замглавы Агдаша на огромной скорости въехал в здание школы
Сын замглавы Агдаша на огромной скорости въехал в здание школы
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 32° / 23°
31 Авг 32° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Турция и Иран «оценили и взвесили» Курдистан актуальный комментарий
В Техасе затопило здание Генконсульства России
Эрдоган летит в Иран
США резко сократили добычу нефти из-за урагана
Шульц обвинил Меркель в слишком мягком отношении к Эрдогану
Ограбили пенсионера, чтобы позавтракать Haqqin.az из зала суда
«Гурбану Гурбанову поставят в Азербайджане памятник» Они о нас
Полетели тысячи снарядов... Репортаж правительственных СМИ из Хызы
Мексика отказалась платить за стену на границе с США
Строительная компания захватывает и громит квартиры в центре Баку приемная haqqin.az
Автомобильные пробки на границе России и Азербайджана
Любовница убила известного турецкого телеведущего
Капитаном утонувшего в Турции сухогруза был азербайджанец обновлено, видео
Трамп: Мексиканцы являются одной из самых преступных наций в мире
Смертник подорвал себя в Афганистане
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
В Канаде самолет загорелся во время авиашоу
В ЮАР мужчина открыл стрельбу со сцены театра по зрителям
Госдеп: Проблема Донбасса доведет Россию до полной изоляции
Пожар на российском заводе по производству танков
Президент Гватемалы выслал из страны главу комиссии, расследовавшего его преступления
Ученые обнаружили планету «сироту»
Латвия заметила у своих границ российские самолеты
В Ливии «заморожены» два нефтяных месторождения
Грубейшая ошибка Кямрана Агаева в чемпионате Чехии Опять провальный дебют; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться