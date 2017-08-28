В Техасе затопило здание Генконсульства России

Здание Генерального консульства РФ в американском городе Хьюстон оказалось в зоне подтопления.
«В связи с затоплением офисного здания ГК не будет вести прием граждан 28 августа. О режиме работы ГК 29 августа сообщим накануне», — сообщило ведомство в своем Twitter.
Отмечается, ситуация исправится не раньше понедельника, 28 августа.
Наводнение вызвали мощные ливни, которые обрушились на штат Техас из-за сильнейшего за последние 12 лет урагана в США «Харви». По последним данным, погибли пять человек, более 150 тысяч человек остались без электричества и водоснабжения.