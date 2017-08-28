Президент Турции Реджеп Эрдоган на днях заявил, что его страна и Иран обсудили возможные совместные военные действия против курдских боевых групп.

Слова Эрдогана можно считать своеобразным резюме его 50-минутной встречи с начальником штаба вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Хоссейном Багери, состоявшейся на прошедшей неделе. Встрече, отмечу, достаточно беспрецедентной и по откровенности, и по кругу затрагиваемых вопросов, поскольку обсуждалась не только «курдская проблема», но и Сирия, и Катар, и другие острые региональные проблемы.

Тегеран и Анкара были, есть и будут конкурентами за влияние в регионе, и это объективная реальность, обусловленная массой причин. Спады и пики в их отношениях здорово напоминают график температуры больного лихорадкой: в период «калечащих» антииранских санкций Турция была одной из штаб-квартир «черных рыцарей», бизнесменов, организовывавших поставки Тегерану технологий, оборудования и финансовых средств в обход ограничений, в декабре прошлого года полиция усиливала охрану дипломатических миссий Ирана, опасаясь нападений на них, в период кризиса вокруг Катара две страны действовали сообща… Словом, тем, кто наблюдает за ирано-турецкими отношениями скучать не приходится.

Поэтому заявление Эрдогана, да еще и по столь щекотливому вопросу, да еще и с учетом того, что сутки спустя официальные представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) его опровергли, вызвало не просто интерес, но и определенный ажиотаж в регионе.

Так о чем договорились Анкара и Тегеран по курдскому вопросу и договорились ли вообще?

При внимательном прочтении текстов выступлений на встрече становится очевидным, что никакого противоречия в позициях тут нет. Как, впрочем, нет и планов проведения совместной войсковой операции против курдских боевых групп, оставим подобную трактовку на совести журналистов и недобросовестных комментаторов. Вопрос куда глубже, интереснее и важнее. Впервые за много лет стороны сумели откровенно обсудить свои позиции по курдскому вопросу, признали нынешнее развитие ситуации – рост влияния ПКК и аффилированных с ней групп в Сирии и Ираке – угрозой как для Анкары, так и для Тегерана. Ну и, соответственно, договорились о совместных действиях в этом направлении.

Собственно, у состоявшейся встречи Эрдоган-Багери два главных итога. Первый – в том, что впервые и Иран, и Турция открыто заявили о своем более чем негативном отношении к предстоящему 25 сентября референдуму о независимости Иракского Курдистана.

Причем, необходимо отметить, что с лидером Иракского Курдистана Барзани у Анкары более чем теплые отношения. Да и Тегеран старается поддерживать с ним тесные контакты, справедливо полагая, что именно он сегодня является тем лидером, кто способен сдерживать экстремистов из военизированных группировок, настаивающих на тотальной борьбе за создание курдского государства «здесь и сейчас».

Собственно, за последние месяцы и иранские, и турецкие представители провели целую серию закрытых консультаций как с самим Барзани, так и с его доверенными лицами. На которых курдская сторона убеждала оппонентов, что итоги референдума будут носить исключительно рекомендательный характер, а в случае положительного исхода голосования «раздел имущества» с Ираком и создание независимого государства немедленно не начнется, процесс будет длительным и постепенным. Судя по всему, ни в Анкаре, ни в Тегеране в возможность Барзани самостоятельно удержать ситуацию по итогам референдума не поверили.

А это обусловило второй главный итог встречи Эрдогана и Багери – договоренность о координации совместных действий против курдских боевых групп. Каждая из сторон – на своей территории, и совместно – в Ираке и Сирии. Где ситуация до встречи выглядела далеко неоднозначной, поскольку Анкара периодически обвиняла Тегеран в поддержке местных курдских группировок. Утверждая, что таким образом иранская сторона хочет обеспечить себе транзитный коридор: через иракский Синджар, города Кобани и Камышлы на севере Сирии к порту Латакия, находящемуся в зоне влияния правительственных Башара Асада.

Судя по всему, основные противоречия в курдском вопросе между Анкарой и Тегераном удалось снять. Боевые группы курдов «оценены и взвешены», и в отношении них достигнуты вполне конкретные договоренности. Ну а как эти договоренности будут выполняться – мы узнаем уже в ближайшее время.