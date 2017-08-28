Число погибших при крупном пожаре в доме престарелых в Красноярске выросло до четырех, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.



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В результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске один человек погиб, двое пострадали, судьба троих неизвестна. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел на кровле частного здания пансионата для престарелых "Жемчужина" на площади 200 кв. метров.

"По предварительным данным, один человек погиб, двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, судьба трех человек остается неизвестной, ведутся их поиски", - сказал собеседник агентства. Из здания выведены 30 человек.

Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.