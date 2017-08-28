Подписаться на уведомления
 

В России сгорел дом престарелых Четверо погибших; Видео

 

Число погибших при крупном пожаре в доме престарелых в Красноярске выросло до четырех, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

* * * 09:55

В результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске один человек погиб, двое пострадали, судьба троих неизвестна. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел на кровле частного здания пансионата для престарелых "Жемчужина" на площади 200 кв. метров.

"По предварительным данным, один человек погиб, двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, судьба трех человек остается неизвестной, ведутся их поиски", - сказал собеседник агентства. Из здания выведены 30 человек.

Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

371 просмотров


Старости
Сын замглавы Агдаша на огромной скорости въехал в здание школы
Сын замглавы Агдаша на огромной скорости въехал в здание школы
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 32° / 23°
31 Авг 32° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

В России сгорел дом престарелых Четверо погибших; Видео
Дутерте разрешил полиции убивать без суда и следствия
Землетрясение в Иране: есть пострадавшие
В Uber выбрали нового генерального директора
Цены на нефть стабильны
Трамп собирался построить Trump Tower в Москве
Евро подорожал
Минобороны о новых обстрелах армян
Турция и Иран «оценили и взвесили» Курдистан актуальный комментарий
В Техасе затопило здание Генконсульства России
Эрдоган летит в Иран
США резко сократили добычу нефти из-за урагана
Шульц обвинил Меркель в слишком мягком отношении к Эрдогану
Ограбили пенсионера, чтобы позавтракать Haqqin.az из зала суда
«Гурбану Гурбанову поставят в Азербайджане памятник» Они о нас
Мексика отказалась платить за стену на границе с США
Строительная компания захватывает и громит квартиры в центре Баку приемная haqqin.az
Автомобильные пробки на границе России и Азербайджана
Любовница убила известного турецкого телеведущего
Капитаном утонувшего в Турции сухогруза был азербайджанец обновлено, видео
Трамп: Мексиканцы являются одной из самых преступных наций в мире
Смертник подорвал себя в Афганистане
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
В Канаде самолет загорелся во время авиашоу
В ЮАР мужчина открыл стрельбу со сцены театра по зрителям
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться