Землетрясение в Иране: есть пострадавшие

Восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, произошедшего в понедельник на северо-западе Ирана, передает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

По данным Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 03.44 по местному времени в провинции Восточный Азербайджан примерно в 100 километрах от административного центра провинции Тебриз.

Как сообщил управляющий директор центра антикризисного управления провинции Халил Саеи, в результате землетрясения многие здания были разрушены. На месте работают команды спасателей.