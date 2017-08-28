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Дутерте разрешил полиции убивать без суда и следствия

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к полицейским и заявил, что они могут убивать "идиотов", которые жестко сопротивляются аресту. Как сообщает Reuters, заявление прозвучало через два дня после того, как сотни людей вышли на похороны убитого подростка.

Глава страны обратился к главе полиции Манилы Джови Эспенидо. "Ваш долг требует от вас преодолеть сопротивление человека, которого вы арестовываете, а если он жестко сопротивляется, то можете убить этого идиота", — сказал он.

Дутерте добавил, что незаконные убийства не допускаются и что полиция должна поддерживать верховенство закона при выполнении своих обязанностей.

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