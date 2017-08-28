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Спецоперация СГБ: Предотвращен теракт в Исмаиллы

Автор: Отдел информации 

Службой государственной безопасности Азербайджана в ходе расследования в рамках кампании по борьбе с терроризмом было установлено, что гражданин Азербайджана, религиозный экстремист Джавадов Яшар Октай оглу, ранее принимавший участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и в организации терактов за границами Азербайджана, присоединился к террористической организации, получив финансирование от нее, приобрел оружие и боеприпасы для совершения нападения на государственное учреждение и совершения терактов. Об этом сообщили haqqin.az в отделе по общественным связям СГБ.

В связи с этим фактом в СГБ было возбуждено уголовное дело, в рамках которого 27 августа в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий в Исмаиллы проводилось задержание преступника. Однако он оказал вооруженное сопротивление и открыл огонь по сотрудникам СГБ в общественном месте. В соответствии с законом сотрудники СГБ применили оружие. Преступник уничтожен.

В ходе обыска были обнаружены документы, свидетельствующие о финансировании преступника иностранной террористической группировкой, и другие документы, представляющие важность для следствия.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

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