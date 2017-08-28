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Индия и Китай отводят войска от границы

 

Индия и Китай договорились об "ускоренном" разведении войск в районе Доклам после более двух месяцев противостояния, передает РИА Новости опубликованное в понедельник сообщение МИД Индии.

"В последние недели Индия и Китай поддерживали дипломатические контакты по ситуации в Докламе. Во время этих контактов мы имели возможность выражать нашу точку зрения и доводить до взаимного сведения свои обеспокоенности и интересы… На этой основе было согласовано ускоренное разведение пограничных контингентов на месте противостояния в Докламе, и оно продолжается", — говорится в заявлении, опубликованным МИД страны.

В конце июня группа индийских пограничников пересекла китайско-индийскую границу в районе штата Сикким, чтобы остановить работы китайских военных по строительству дороги в районе Дунлан (Доклам). Индия утверждает, что действовала в координации с правительством Бутана, и главной своей целью считает предотвращение изменения статуса-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован. Пекин считает, что эта территория принадлежит Китаю. Военные двух стран больше двух месяцев находились в противостоянии друг другу.

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