В Турции скончался экс-глава МИД Ирана

Бывший министр иностранных дел Ирана, видный реформист Эбрахим Язди ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

По их информации, Язди скончался накануне вечером в больнице турецкого города Измир, где ему сделали хирургическую операцию. В последние годы он боролся с раком, у него была диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы.

Изначально он планировал отправиться на лечение в США, однако американские власти отказали ему в визе.

Язди принимал активное участие в событиях, которые привели к Исламской революции 1979 года и свержению шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.