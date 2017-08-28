Лавров на переговорах с эмиром Катара

Глава МИД России Сергей Лавров и эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах проводят встречу в столице эмирата, передает РИА Новости.

Встреча Лаврова и ас-Сабаха проходит за закрытыми дверями. Позже в понедельник российский министр также проведет переговоры со своим кувейтским коллегой Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом.

Лавров в понедельник отправился в поездку по странам Персидского залива, среди которых Кувейт, ОАЭ и Катар. Основными темами на переговорах станут кризисы в Сирии и ситуация вокруг Катара и его отношений с арабскими соседями.