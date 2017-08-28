Директор Информационного агентства «Туран» Мехман Алиев подал апелляционную жалобу на решение суда об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста. Об этом haqqin.az сообщил его адвокат Фуад Агаев.

Адвокат заявил, что жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде в ближайшие дни.

Отметим, что, по информации Минналогов, директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев злоупотребил служебными полномочиями, взяв на себя обязанности по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и, лично ведя предпринимательскую деятельность, нарушил требования закона Азербайджана. Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что М.Алиев в 2010 - 2014 годах, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, получил доход в 148 310 манатов по грантовым соглашениям, не прошедшим госрегистрацию, чем нанес весомый ущерб интересам государства, а в 2010 - 2016 годах он уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль в сумме 60 080 манатов, указав в налоговой декларации не соответствующие действительности цифры.

Отметим, что М.Алиев 24 августа был задержан в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. Решением суда Ясамальского района в отношении М.Алиева была избрана мера пресечения в виде ареста.