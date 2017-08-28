Закир Гасанов собрал генералов в Хызы

По распоряжению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева было проведено совещание штаба в связи с пожаром на складе боеприпасов на территории воинской части в Хызынском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Посетивший в очередной раз территорию воинской части, где произошел пожар, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание, в котором приняли участие начальники служб и управлений министерства и на котором он дал соответствующие указания и поручения по продолжению взаимодействия с другими госструктурами.

Продолжается интенсивная работа по устранению последствий взрыва.

Минобороны заявляет, что боеприпасы, собранные в воинской части для утилизации, в настоящее время не представляют никакой опасности для населения и личного состава, а взрыв старых боеприпасов не оказал никакого влияния на боевую готовность Вооруженных сил страны.