Трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев: «Теперь мне не хватает только золота Олимпиады»

Сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась в Баку из Парижа, где завоевала золото и бронзу чемпионата мира.

Главным героем турнира для Азербайджана стал Гаджи Алиев, который стал чемпионом в весовой категории до 61 кг. У него это третий такой титул.

«Рад, что смог в третий стать сильнейшим на планете, - заявил борец. – Много пота пролито для этого успеха. Благодарю за поддержку руководство страны и Федерацию борьбы, наших тренеров.

У нас было мало медалей на этом чемпионате, поэтому особо хотелось завоевать награду – и самому написать историю, и команде помочь. Теперь мне не хватает только одной медали – золота Олимпийских игр».

Главный тренер азербайджанских вольников Фирдовси Умудов отметил, что «это победа государства и всего народа».

«Схватки на чемпионате мира были напряженными, - заявил он. - Но наши борцы приложили все усилия, чтобы добиться успеха, и достигли положительных результатов. Мы выступили в семи из восьми весовых категорий. Четверо наших борцов боролись за медали. В весовых категориях до 57 и 70 кг мы дали шанс молодежи. Эти ребята не показали тех результатов, каких мы ожидали. Вероятно, в будущем в отношении них будут приняты меры, а состав команды будет пересмотрен.

Гаджи Алиев добился феноменальной победы. Ему 26 лет, а он уже трехкратный чемпион мира. Это исторический результат и большой пример для будущих поколений. Хотелось бы, чтобы таких борцов у нас было как можно больше. Это был последний турнир Гаджи в категории до 61 кг. Наша цель – Олимпиада в Токио. К ней он будет готовиться в весе до 65 кг. Когда отправлялись на чемпионат мира, я сказал, что будут сюрпризы. Один из этих сюрпризов – успех Гаджи Алиева. В пяти поединках он отдал соперникам лишь два балла. Это говорит о нашей подготовке. В финале он встретился с представителем России. Гаджи вел в счете 7:1, а за 30 секунд до завершения схватки одержал досрочную победу. Но теперь этот успех остался позади. Не стоит впадать в эйфорию. Мы должны смотреть только вперед.

Рады, что во Франции был поднят флаг Азербайджана, играл гимн нашей страны. Вы знаете, что там большая армянская диаспора. Они были в зале и вынуждены были слушать наш гимн».

Бронзу сборной Азербайджана по вольной борьбе принес Асланбек Альборов (97 кг).

«После ухода Хетага Газюмова радует, что Асланбек Альборов смог завоевать медаль. Это говорит о прогрессе.

Такая страна, как Россия, не смогла завоевать золото в Париже. Азербайджану это сделать удалось», - подытожил главный тренер.