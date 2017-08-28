Кузена Эльдара Махмудова освободили в зале суда

В Насиминском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-главы бакинского филиала ОАО «Азертюркбанк» Ильхама Махмудова, обвиненного в злоупотреблении служебными полномочиями в корыстных целях.

Как передает корреспондент haqqin.az, на процессе был зачитан приговор, согласно которому Ильхам Махмудов приговорен к одному году лишения свободы, а также к штрафу в 1000 манатов.

Отметим, что Ильхам Махмудов – двоюродный брат экс-министра нацбезопасности Эльдара Махмудова. Он был арестован в ноябре 2015 года.

Учитывая срок пребывания И.Махмудова под следствием, он был освобожден из зала суда.

Прокурор подал апелляционный протест в связи с приговором и потребовал ареста обвиняемого.

Согласно обвинительному акту, И.Махмудов, возглавив бакинский филиал ОАО «Азертюркбанк» 3 марта 2015 года, открыл на имя супруги брата Нураны Махмудовой депозитные счета и перевел на них 103 тысячи манатов по пяти имущественным договорам.

Кроме того, на имя его брата Ильгара Махмудова был положен депозит на 10 тысяч долларов, а на имя его супруги Фатимы Махмудовой – 45 тысяч долларов с выплатой 2%.

После Ильхам Махмудов 16 июля 2015 года открыл на имя своей супруги Кямали Махмудовой текущий счет и перевел туда 1100 манатов. На основе доверенности Ильхам Махмудов управлял этими счетами.

Помимо этого, 4 ноября 2015 года И.Махмудов, воспользовавшись доверием водителя своего брата Ниджата Мамедова, открыл на его имя банковский счет. Затем без ведома Н.Мамедова в руководимом им филиале банка были незаконно сняты перечисленные на имя Нураны Махмудовой 1 млн 530 тыс. манатов.

Ильхам Махмудов был привлечен к следствию в ноябре 2015 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог).