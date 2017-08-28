Умерла французская актриса

Французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь на 28 августа на 80-м году жизни, сообщает Лайф со ссылкой на газету Parisien.

Актриса сыграла в порядка десяти фильмах, однако популярность ей принесла роль в киноленте "Высокий блондин в чёрном ботинке", где она сыграла подругу "высокого блондина" Пьера Ришара.

На съёмках фильма Мирей встретила Алена Делона, что и определило её дальнейшую жизнь. Следующие 15 лет они провели вместе. Однако свои отношения артисты так и не узаконили.

У актрисы всегда были проблемы с сердцем, в конце 1970-х ей даже пришлось оставить актерскую карьеру. Мирей перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.