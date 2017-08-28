Всю авиацию и ПВО юга России подняли по тревоге

В ходе проверки объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа России сегодня приведено было в полную боеготовность Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия - Алания и Крым", – сказал он.

Проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В ходе нее предстоит оценить, насколько хорошо подготовлена авиатехника и сами летчики и наземные специалисты.

Боеспособность оценят по итогам тактических учений различного уровня.