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Завтра в Баку будет жарко

 

29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Южный ветер вечером сменится на северо-западный, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21 - 25°, днем - 30 - 35°. В Баку ночью будет 21 - 23°, днем - 32 - 34° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 65 - 75%, днем - 45 - 55%

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаране и Бильгя  - 24 - 25°, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 25 - 26°, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 26 - 27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 31 августа на полуострове ожидается временами повышенная влажность, что может вызвать недомогания у метеочувствительных людей.

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