В России хотят запретить биткоины для частных лиц

Цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив, покупать их должны только квалифицированные инвесторы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service.

«Есть точка зрения, что это финансовая пирамида. Строго говоря, спорить с этим тяжело. И, конечно, инвестиции в такого рода инструмент являются высоко рискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», — сказал он.

Минфин предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. При этом доступ к продаже и покупке получат только квалифицированные инвесторы.

В мае Банк России предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.