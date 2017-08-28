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В Германии медбрата заподозрили в убийстве более 80 человек

 

Медицинский брат в Германии подозревается в убийстве более 80 человек, сообщила полиция.

Ранее медбрат Нильс Хёгель был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов, а в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Сам осужденный заявил, что убил около 90 пациентов в реанимационных отделениях больниц в городах Дельменхорст и Ольденбург, дав им смертельную дозу лекарства.

"На данном этапе расследования специальная комиссия установила случаи 84 убийств", — приводит агентство Франс Пресс слова главы полиции города Ольденбург (земля Нижняя Саксония) Иоганна Кюме.

Впервые в совершении преступных действий Хёгель заподозрен был одним из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов опасного лекарства.

Убийца признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.

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