Младшая дочь Ислама Каримова покинет пост посла

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева уйдет с поста постоянного представителя республики при ЮНЕСКО. Об этом она сообщила в понедельник, выступая на международной конференции "Центральноазиатский ренессанс в истории мировой цивилизации" в Самарканде, передает ТАСС.

"В ближайшем будущем я планирую уйти с должности посла с тем, чтобы сконцентрироваться на семье, моих личных задачах и проектах, реализуемых Фондом Ислама Каримова, а также на других творческих, благотворительных и культурных проектах", - заявила 39-летняя Каримова-Тилляева.

Между тем старшая дочь первого президента Узбекистана 45-летняя Гульнара Каримова ныне находится под арестом. В августе 2015 года она была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, и ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

В отношении Г.Каримовой продолжается расследование другого уголовного дела, в рамках которого ей инкриминируются факты завладения чужим имуществом на сумму $595 млн. и необоснованного взимания с абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на $96,5 млн., а также сокрытие иностранной валюты на сумму $1 млрд 943 млн. и другие злоупотребления.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Он возглавлял республику с момента обретения ею независимости в 1991 году.