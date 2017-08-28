В Ереване горит крупнейший завод

В Ереване горит одно из старейших химических предприятий Армении — завод «Наирит», сообщает Новости Армения.
Согласно предварительным данным, сигнал о пожаре поступил около 13:10.
На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов.
В Ереване горит одно из старейших химических предприятий Армении — завод «Наирит», сообщает Новости Армения.
Согласно предварительным данным, сигнал о пожаре поступил около 13:10.
На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов.
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