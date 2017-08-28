Ильгар Мамедов в тюрьме, а Натиг Джафарли оправдан

Уголовное дело, возбужденное в отношении исполнительного секретаря Движения "Республиканская альтернатива" (REAL) Натика Джафарли, прекращено. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал адвокат Джавад Джавадов.

Адвокат отметил, что сегодня вместе с Натиком Джафарли его пригласили в Следственное управление по тяжким делам Генпрокуратуры.

«Из-за отсутствия состава преступления в действиях Натика Джафарли, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст.192.1 и 308.2 УК, объявили о прекращении дела. Все, взятые у него при обыске документы, удостоверение личности, документы на имущество и пр., были возвращены. В то же время отмечается, что будет снято ограничение на его выезд из страны», - написал адвокат.

Напомним, что Натика Джафарли обвиняли в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

В то же время лидер ReAl Ильгар Мамедов продолжает отбывать свой срок. В 2013 году он был приговорен к 7 годам тюрьмы за принятие участие в организации и совершении беспорядков в Исмаиллы.