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Бывший главный тренер «Челси» прибыл в Баку

Автор: Отдел спорта 

В Баку находится известный израильский футбольный специалист Аврам Грант.

Экс-главный тренер лондонского «Челси», сборных Израиля и Ганы пробудет в столице Азербайджана до завтра.

Фотографией с Грантом в своем инстаграме поделился футболист «Карабаха» Якуб Жезничак. В отеле «Бульвар» haqqin.az подтвердили, что Грант является постояльцем отеля.

Судя по информации от Жезничака, Грант прибыл в Баку в связи с неким намечающимся проектом. В пресс-службе АФФА haqqin.az сообщили, что не знают о цели визита известного тренера.

Авраам Грант вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов 2008 года. Также в его активе четыре чемпионских титула в Израиле, победа с «Партизаном» в чемпионате Сербии, 2-е место с «Челси» в премьер-лиге, а также выход в финал Кубка африканских наций со сборной Ганы.

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