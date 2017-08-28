Бывший главный тренер «Челси» прибыл в Баку

В Баку находится известный израильский футбольный специалист Аврам Грант.

Экс-главный тренер лондонского «Челси», сборных Израиля и Ганы пробудет в столице Азербайджана до завтра.

Фотографией с Грантом в своем инстаграме поделился футболист «Карабаха» Якуб Жезничак. В отеле «Бульвар» haqqin.az подтвердили, что Грант является постояльцем отеля.

Судя по информации от Жезничака, Грант прибыл в Баку в связи с неким намечающимся проектом. В пресс-службе АФФА haqqin.az сообщили, что не знают о цели визита известного тренера.

Авраам Грант вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов 2008 года. Также в его активе четыре чемпионских титула в Израиле, победа с «Партизаном» в чемпионате Сербии, 2-е место с «Челси» в премьер-лиге, а также выход в финал Кубка африканских наций со сборной Ганы.