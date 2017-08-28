В Индии заработала первая в мире алмазная биржа

Индийская биржа Indian Commodity Exchange (ICEX) первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы, сообщает РБК.
На первом этапе инвесторам стали доступны сделки с камнями весом в 1 карат, в дальнейшем планируется запустить торги фьючерсами на бриллианты весом в 0,3 и 0,5 карата, следует из материалов ICEX.
«Поздравляю ICEX с началом торгов. Уверен, что новая биржа сможет внести весомый вклад в дальнейшее развитие товарного рынка Индии», — заявил председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Правин Шанкар Пандия.
По словам главы ICEX Санджита Прасада, запуск фьючерсных торгов позволит сделать алмазные инвестиции прозрачными, повысить их эффективность и безопасность, а производителям ювелирных изделий даст возможность обезопасить себя от колебаний цен на сырье.