В Греции уволенный сотрудник ранил мэра города

Мужчина с ножом напал на мэра греческого города Элевсин Йоргоса Цукалоса и нанес ему ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

ЧП произошло в понедельник после полудня в кабинете чиновника в здании мэрии. Градоначальник с двумя ножевыми ранениями в бедро госпитализирован.

Нападение совершил недавно уволенный бывший сотрудник мэрии. После атаки он сбежал с места преступления, сообщает телеканал.

Полицейские из группы немедленного реагирования вскоре обнаружили 35-летнего злоумышленника и арестовали его.