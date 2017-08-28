Новая серия "Игр престолов": как русские захватывают Азербайджан

За основу одного из эпизодов самого популярного сериала современности «Игры престолов» взяты исторические события вековой давности в Азербайджане. Об этом в интервью газете İndependent заявила известный британский дизайнер Мишель Клэптон, которая создавала костюмы для этой картины.

Речь идет о начале пятой серии седьмого сезона сериала, когда войска дотракийцев при поддержке драконов Дейнерис Бурерожденной разгромили войска Ланнистеров.

«Это сцена, где дотракийцы бродят по полю битвы, где они разгромили войска Ланнистеров. Они впервые снимают одежду с поверженных врагов. Мне очень понравилась идея о том, как во время русского вторжения в Азербайджан участники боев снимали с убитых противников хорошие пальто. К концу войны трудно было отличить большевика от демократа, так как они крали одежду друг у друга», - рассказывает Мишель Клэптон.

Дизайнер добавила, что эта идея запала ей в душу, и именно поэтому дотракийцы снимали доспехи и верхнюю одежду с убитых Ланнистеров.

«И хотя броня дотракийцам была не нужна, верхняя одежда может согреть их во время надвигающейся зимы. Я просто хотела показать, что победители забирают лучшее. Несмотря на то, что они такие разные, на войне все одинаковы», - добавила Клэптон.

Сам факт того, что британский дизайнер осведомлена о вторжении русских войск в Азербайджан в 20-х годах прошлого века вызывает некоторое удивление. Вместе с тем стоит отметить, что в те годы открытых военных столкновений между большевистскими войсками и мусаватистским правительством не было. Поэтому представление красноармейцев и бойцов азербайджанской национальной армии, снимающими друг с друга шинели и пальто, довольно нелепое.