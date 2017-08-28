Сын замглавы ИВ Агдашского района Аскерхана Гасанова – Ильгар Гасанов арестован на 30 суток, сообщили haqqin.az источники в правоохранительных органах.

Агдашский районный суд принял решение об административном аресте И.Гасанова после аварии, которую молодой человек совершил накануне.

Сын чиновника на своем автомобиле марки İnfiniti с госномерами 90 ZM 111 на огромной скорости въехал в здание школы №5 в Агдаше. При этом на момент аварии И.Гасанов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, решением Агдашского районного суда Ильгар Гасанов лишен прав на вождение автомобилем сроком на два года.