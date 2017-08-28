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Португальского дипломата вызвали в МИД Азербайджана

Автор: Отдел информации 

Временный поверенный в делах Португалии в Азербайджане Жорже Габриэль Сильва Фонсека был вызван в МИД Азербайджана, где ему выразили обеспокоенность в связи с незаконным посещением членом парламента Португалии Рубини Берардином оккупированных Арменией азербайджанских территорий. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя незаконную поездку португальского парламентария в середине этого месяца в Нагорный Карабах

По словам временного поверенного, поездка носила частный характер. К тому же на сайте МИД Португалии размещена информация, призывающая граждан страны воздержаться от посещения Нагорного Карабаха. Он также заверил, что доведет обеспокоенность азербайджанской стороны до руководства своей страны.

В соответствии с нормами и принципами международного права Португалия, поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, что было еще раз подтверждено главой МИД Португалии и другими официальными лицами в ходе прошлогоднего официального визита руководителя внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмара Мамедъярова в эту страну, сказал Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, Рубини Берардин будет внесен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

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