Подписаться на уведомления
 

Нетаньяху: «Иран строит заводы по производству ракет в Сирии»

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в строительстве объектов по производству высокоточных управляемых ракет в Сирии и Ливане, передает ТАСС.

С соответствующим заявлением он выступил перед началом переговоров в Иерусалиме с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

По словам Нетаньяху, Иран намерен использовать Сирию как «базу для военного закрепления для своей объявленной цели - уничтожения Израиля».

«С этой же целью Тегеран строит объекты для производства высокоточных управляемых ракет как в Сирии, так и в Ливане», - продолжил Нетаньяху.

По мнению главы правительства еврейского государства, «этого не может принять Израиль, этого не должны принимать США». Премьера цитирует газета Haaretz.

В воскресенье Гутерриш прибыл с визитом в еврейское государство и Палестину - первым после состоявшегося в начале года вступления его в должность генсека ООН. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, на вторую половину дня у него запланирована встреча с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

607 просмотров


Старости
Строительная компания захватывает и громит квартиры в центре Баку
Строительная компания захватывает и громит квартиры в центре Баку приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 31° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 33° / 23°
31 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0276 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Лидеры Сербии и Косово встретятся в Брюсселе
ИГИЛ покидает Ливан после перемирия
В Кении будут сажать за использование пластиковых пакетов
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Fitch опустило рейтинги Катара
Numbeo: «Низкий индекс покупательной способности в Баку»
Грузинского «вора в законе» задержали с поддельным азербайджанским паспортом
Португальского дипломата вызвали в МИД Азербайджана
Нетаньяху: «Иран строит заводы по производству ракет в Сирии»
154 адвоката объявили голодовку в Армении
Арестован сын замглавы Агдашского района После ДТП
Новая серия "Игр престолов": как русские захватывают Азербайджан
В Бишкеке задержали террористов
В Греции уволенный сотрудник ранил мэра города
В Индии заработала первая в мире алмазная биржа
Бывший главный тренер «Челси» прибыл в Баку
Прекращено дело против Натика Джафарли
В Ереване горит крупнейший завод
Взрыв в шиитском районе Багдада: есть убитые
Младшая дочь Ислама Каримова покинет пост посла
В Германии медбрата заподозрили в убийстве более 80 человек
Еще одна награда Рамиля Гулиева такого спортсмена упустили!
В России хотят запретить биткоины для частных лиц
Завтра в Баку будет жарко
По делу о гибели 19 человек арестован Карапет Микаэлян
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться