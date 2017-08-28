Нетаньяху: «Иран строит заводы по производству ракет в Сирии»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в строительстве объектов по производству высокоточных управляемых ракет в Сирии и Ливане, передает ТАСС.

С соответствующим заявлением он выступил перед началом переговоров в Иерусалиме с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

По словам Нетаньяху, Иран намерен использовать Сирию как «базу для военного закрепления для своей объявленной цели - уничтожения Израиля».

«С этой же целью Тегеран строит объекты для производства высокоточных управляемых ракет как в Сирии, так и в Ливане», - продолжил Нетаньяху.

По мнению главы правительства еврейского государства, «этого не может принять Израиль, этого не должны принимать США». Премьера цитирует газета Haaretz.

В воскресенье Гутерриш прибыл с визитом в еврейское государство и Палестину - первым после состоявшегося в начале года вступления его в должность генсека ООН. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, на вторую половину дня у него запланирована встреча с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.