Грузинского «вора в законе» задержали с поддельным азербайджанским паспортом

На КПП «Верхний Ларс» задержан грузинский «вор в законе», который пытался пересечь российско-грузинскую границу по поддельным документам. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания, задержанный является одним из лидеров криминального мира грузинского происхождения.

Мужчина при прохождении паспортного контроля предъявил российский загранпаспорт. Когда у пограничников возникли вопросы по поводу его документов, мужчина достал другой паспорт, согласно которому он являлся гражданином Азербайджана.

Кроме того, у гражданина было обнаружено несколько комплектов поддельных документов. Как удалось установить оперативникам, нарушитель является гражданином Грузии.

«Небезызвестный преступник, неоднократно отбывавший наказание по статьям общекриминальной направленности как у себя на родине, так и в России», — говорится в сообщении