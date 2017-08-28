Подписаться на уведомления
 

Numbeo: «Низкий индекс покупательной способности в Баку»

Автор: Отдел информации 

Международный портал Numbeo продолжает расширять список городов, включенных в его рейтинг. В августе их было уже 194 (в июле - 192, а в июне - 187). Напомним, что Numbeo - крупнейшая в мире база, формирующая рейтинги на основании информации, получаемой от пользователей из различных стран мира.

Как передает haqqin.az, все столицы стран постсоветского пространства и крупные города соседних с Азербайджаном государств продемонстрировали падение рейтинга. Исключение составил только Баку.

В августе, как и во все последние месяцы, первое место по качеству жизни занял Веллингтон (Новая Зеландия), а второе – Канберра (Австралия).

И вновь последнюю - 194-ю строчку занимает Каракас (Венесуэла), 193-ю - Найроби (Кения), 192-ю – Дакка (Бангладеш), а 191-ю - Пекин.

В августе Баку занял 170-е место, так же как и в июле. Эксперты вновь отмечают крайне низкий индекс покупательной способности населения, умеренный индекс здравоохранения, низкую стоимость жизни (иными словами, иностранцам здесь комфортно, затрат меньше), благоприятный климат и высокую загрязненность окружающей среды. Показатель безопасности Баку остался без изменений, он отмечен как высокий.

Все остальные города, о рейтинге которых традиционно сообщает haqqin.az, продолжили терять свои позиции. Тегеран в списке 186-й (в июле 182-й), Санкт-Петербург - 157-й (ранее 154-й), Москва – 174-я (в июле  172-я), Стамбул – 147 (в июле 145-й), Киев – 172-й (в июле 171-й), Тбилиси – 153-й (в июле 147-й), Алмата – 163-я (в июле 160-я), Минск – 111-й (в июле 109-й), Рига – 109-я (в июле 104-я), Вильнюс – 95-й (в июле 94-й), Ереван – 142-й (в июле 141-й), Таллинн - 59-й (в июле 58-й).

1822 просмотров


Старости
Строительная компания захватывает и громит квартиры в центре Баку
Строительная компания захватывает и громит квартиры в центре Баку приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 31° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 33° / 23°
31 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0276 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Лидеры Сербии и Косово встретятся в Брюсселе
ИГИЛ покидает Ливан после перемирия
В Кении будут сажать за использование пластиковых пакетов
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Fitch опустило рейтинги Катара
Numbeo: «Низкий индекс покупательной способности в Баку»
Грузинского «вора в законе» задержали с поддельным азербайджанским паспортом
Португальского дипломата вызвали в МИД Азербайджана
Нетаньяху: «Иран строит заводы по производству ракет в Сирии»
154 адвоката объявили голодовку в Армении
Арестован сын замглавы Агдашского района После ДТП
Новая серия "Игр престолов": как русские захватывают Азербайджан
В Бишкеке задержали террористов
В Греции уволенный сотрудник ранил мэра города
В Индии заработала первая в мире алмазная биржа
Бывший главный тренер «Челси» прибыл в Баку
Прекращено дело против Натика Джафарли
В Ереване горит крупнейший завод
Взрыв в шиитском районе Багдада: есть убитые
Младшая дочь Ислама Каримова покинет пост посла
В Германии медбрата заподозрили в убийстве более 80 человек
Еще одна награда Рамиля Гулиева такого спортсмена упустили!
В России хотят запретить биткоины для частных лиц
Завтра в Баку будет жарко
По делу о гибели 19 человек арестован Карапет Микаэлян
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться