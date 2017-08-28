Numbeo: «Низкий индекс покупательной способности в Баку»

Международный портал Numbeo продолжает расширять список городов, включенных в его рейтинг. В августе их было уже 194 (в июле - 192, а в июне - 187). Напомним, что Numbeo - крупнейшая в мире база, формирующая рейтинги на основании информации, получаемой от пользователей из различных стран мира.

Как передает haqqin.az, все столицы стран постсоветского пространства и крупные города соседних с Азербайджаном государств продемонстрировали падение рейтинга. Исключение составил только Баку.

В августе, как и во все последние месяцы, первое место по качеству жизни занял Веллингтон (Новая Зеландия), а второе – Канберра (Австралия).

И вновь последнюю - 194-ю строчку занимает Каракас (Венесуэла), 193-ю - Найроби (Кения), 192-ю – Дакка (Бангладеш), а 191-ю - Пекин.

В августе Баку занял 170-е место, так же как и в июле. Эксперты вновь отмечают крайне низкий индекс покупательной способности населения, умеренный индекс здравоохранения, низкую стоимость жизни (иными словами, иностранцам здесь комфортно, затрат меньше), благоприятный климат и высокую загрязненность окружающей среды. Показатель безопасности Баку остался без изменений, он отмечен как высокий.

Все остальные города, о рейтинге которых традиционно сообщает haqqin.az, продолжили терять свои позиции. Тегеран в списке 186-й (в июле 182-й), Санкт-Петербург - 157-й (ранее 154-й), Москва – 174-я (в июле 172-я), Стамбул – 147 (в июле 145-й), Киев – 172-й (в июле 171-й), Тбилиси – 153-й (в июле 147-й), Алмата – 163-я (в июле 160-я), Минск – 111-й (в июле 109-й), Рига – 109-я (в июле 104-я), Вильнюс – 95-й (в июле 94-й), Ереван – 142-й (в июле 141-й), Таллинн - 59-й (в июле 58-й).