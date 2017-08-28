Fitch опустило рейтинги Катара

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Катара с «AA» до «AA-», прогноз — негативный.

Агентство вывело рейтинги Катара из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, куда они были помещены 12 июня, сообщает ПРАЙМ.

Fitch отмечает, что негативное рейтинговое действие обусловлено геополитическим напряжением вокруг страны. Группа государств, возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ, продолжает бойкот Катара. По прогнозам Fitch, финансовые и экономические последствия эмбарго могут оказаться более существенными, чем ожидалось ранее.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также объявили Мальдивы, Республика Маврикий и Мавритания. Иордания же и Джибути снизили уровень своих дипломатические представительств в Катаре, а Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве своих послов из страны.