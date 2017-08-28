Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»

Антироссийские санкции являются «тупым инструментом». Об этом заявил посол США в Москве Джон Тефф, в то же время отметив, что они были необходимы.

США ввели санкции против России в связи с ситуацией на Украине в 2014 года, после чего неоднократно их расширяли.

«Мне кажется санкции — это такой тупой инструмент. С этим нет никаких вопросов, и все это понимают», — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Но выбор, который тогда стоял перед администрацией Барака Обамы, заключался в следующем: "Хотите ли вы вести войну с Россией?» — пояснил посол.