Сегодня начался вывод боевиков "Исламского государства" с территории Ливана в Сирию, сказал РИА Новости источник, приближенный к организации "Хизбалла".

"Машины Красного Креста с 25 ранеными боевиками ИГ направились к месту сбора за погранпереходом Шейх-Али – Ар-Румият в горном районе Западного Каламуна. Следом начали движение автобусы с боевиками и членами их семей", – заявил источник в "Хизбалле".

Напомним, утром 27 августа ливанские вооруженные силы и "Хизбалла" объявили о прекращении огня на ливано-сирийской границе, где в течение прошлой недели шли бои с "Исламским государством". Целью перемирия было проведение переговоров о судьбе ливанских солдат, захваченных боевиками ИГ в 2014 году.

Пленных боевиков ИГ пообещали отправить в Дэйр аз-Зор, на востоке Сирии.

Представители ИГ согласились передать "Хизбалле" тела девяти ливанских солдат, которые считались пропавшими без вести.