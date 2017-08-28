Лидеры Сербии и Косово встретятся в Брюсселе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведет в Брюсселе 31 августа встречу президента Сербии Александра Вучича с главой Косово Хашимом Тачи, сообщает RT.

«Они обменяются мнениями о продолжении диалога по нормализации отношений между Косово и Сербией после их согласия в июле начать подготовку нового этапа диалога. Эта работа в настоящее время продолжается», — говорится в сообщении на сайте Европейской внешнеполитической службы.

Отмечается, что Могерини, Вучич и Хачи проведут «обзор положения дел с осуществлением соглашений, достигнутых в ходе диалога».

Ранее сообщалось, что сербские дипломаты отозваны из Македонии из-за намерения официального Скопье поддержать вступление непризнанной республики Косово в ЮНЕСКО.