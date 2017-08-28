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В «ЛНР» убили двух депутатов

 

В самопровозглашенной Луганской народной республике убили двух депутатов местного Народного совета. Подробности происшествия не разглашаются, сообщил журналистам на брифинге заместитель генерального прокурора «ЛНР» Григорий Цевенко.

"В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного совета Луганской народной республики", — сообщил Цевенко.

"На данный момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили", — уточнил Цевенко.

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