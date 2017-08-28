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Норвежцам неинтересен матч с Азербайджаном Футбол при пустых трибунах

Автор: Отдел спорта 

1 сентября на стадионе «Уллевол» в Осло состоится отборочный матч Чемпионата мира 2018 года между сборными Норвегии и Азербайджана.

Норвежские СМИ сообщают, что до сих пор на игру продано лишь 6 тысяч билетов. Это говорит о крайне низком интересе к матчу.

«Цифры показывают, что общественный интерес упал, так как сборная Норвегии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира», - говорит менеджер по продаже билетов Норвежской футбольной федерации Мерете Престкверн.

После 6 туров у сборной Норвегии лишь 4 очка. Она занимает предпоследнее 5-е место, отставая от занимающего 4-ю позицию Азербайджана на 3 очка. Обе команды фактически потеряли шансы на 2-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах.

Менеджер надеется, что в оставшиеся до матча дни норвежские любители футбола все же будут более активными и 28-тысячный стадион заполнится хотя бы наполовину.

Между тем главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек заявил, что сборная Азербайджана за время, прошедшее с первой игры в Баку, немного изменила стиль своей игры.

«Азербайджан играл очень низко в обороне, - говорит шведский специалист, который, как пишут норвежские СМИ, сильно волнуется перед игрой с подопечными Роберта Просинечки. - Теперь же они встречают соперника чуть выше. Это произошло после того, как за Азербайджан стал играть бразильский полузащитник (имеется в виду Ричард Алмейда. – haqqin.az). Я не уверен, что Азербайджан собирается играть высоко и против нас, но мы готовим игроков к этому».

Лагербек, который вывел сборную Исландии в четвертьфинал Евро-2016, и его помощник Пер Йоар Хансен заявили, что у них много информации о сборной Азербайджана и они знают сильные и слабые стороны нашей команды.

Норвежские журналисты недовольны тем, что, несмотря на потерю шансов на поездку в Россию, Лагербек проводит закрытые для прессы тренировки. Лишь первые 20 минут занятий бывают открытыми для СМИ.

«Есть некоторые моменты, которые должны быть закрыты для прессы, - объясняет главный тренер. – Мы работаем над тактикой, и важно, чтобы игроки не отвлекались в эти минуты. Если у нас будут изменения при игре в обороне и если мы будем играть в более агрессивный футбол, будет лучше, чтобы соперник не знал об этом. Это даст нам хоть маленькое, но преимущество».

Ларс Лагербек возглавил сборную Норвегии в феврале этого года после провального старта команды в отборе ЧМ-2018. За это время норвежцы провели три матча: в квалификационном турнире проиграли Северной Ирландии (0:2) и сыграли вничью с Чехией (1:1), а также разошлись миром в товарищеском матче со Швецией (1:1).

В матче с Азербайджаном Лагербек рассчитывает одержать свою первую победу. «Успех в этом матче укрепит команду, сделает ее сильнее психологически», - заключил шведский специалист.

Норвежские СМИ также сообщают, что азербайджанские футболисты приедут в Осло на волне успеха, которого добился «Карабах», пробившийсь в групповой этап Лиги чемпионов. В сборную Азербайджана приглашены в общей сложности девять игроков агдамского клуба.

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