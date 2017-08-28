Подписаться на уведомления
 

В центре «Applab» интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов фото

 

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell начала проведение обучающих семинаров, направленных на поддержание устойчивого развития участников программы Applab.

При выборе тем для данных семинаров были приняты во внимание все основные нужды и требования команд, работающих над своими проектами в инкубационном центре компании. Первый тренинг, под названием «Составление бизнес планов», был посвящен роли правильно составленного бизнес-плана для успешности стартапа. Также в ходе тренинга были рассмотрены основные моменты, касающиеся структуры, составления, применения и процесса оценки бизнес-плана. В конце семинара участники “Applab” получили возможность составить свои первые бизнес-планы для проектов, над которыми они работают.

«Благодаря этому первому тренингу я получил ценную информацию о различных способах продажи продуктов, а также об установлении взаимоотношений с инвесторами. Более того, мне удалось сделать интересные и полезные заметки о том, как составлять бизнес-планы и как бизнес план может быть полезен для любого стартапа» - говорит Садых Гусейнов, создатель приложения BuilDay.

В дальнейшем члены 7 команд, работающих над своими проектами в инкубационном центре компании, смогут значительно улучшить уровень своих навыков и знаний, посетив тренинги, посвященные следующим темам:

Мастер-класс по «Питчингу»;

Интенсивный курс по ознакомлению с «Блок-чейнами»;

Интенсивный курс по развитию связей с инвесторами;

Интенсивный курс по составлению бизнес-планов;

Тренинг «Основы управления проектами».

Каждый обучающий семинар состоит из теоретической части и ситуационного исследования (case study). В целом программа рассчитана на 25 часов обучения. За время этой трехмесячной программы команды, поддерживаемые проектом “Applab”, получат знания и навыки, необходимые для правильного написания бизнес-планов, управления проектами, выступления перед инвесторами и создания взаимоотношений с инвесторами.

Данные тренинги организуются совместно с “Тренинг-центром CAC”, являющимся одним из ведущих центров страны по предоставлению таких услуг, как тренинги, аттестация и консалтинг. 

Программа “AppLab” - это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне.

 

351 просмотров


Старости
Кузена Эльдара Махмудова освободили в зале суда
Кузена Эльдара Махмудова освободили в зале суда
Наша погода
Сегодня 30° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 32° / 23°
31 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0276 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

МВД и Генпрокуратура раскрыли убийство молодого парня в Баку
МВД об ограблении Назпери Досталиевой фото
Войска Асада обстреляли пригород Дамаска погибли дети
Министерство культуры: "Гугуш может приехать в Баку" официальное заявление
Центробанк о курсе маната
Азербайджан расширяет сотрудничество с Суринамом Посол на встрече со спикером; фото
Путин прибыл в Венгрию
Минкультуры провело в Габале съезд любителей варенья
Минобороны Азербайджана: министр обороны Украины не едет в Баку
Из-за ошибки Google половина Японии осталась без интернета
В Сирии убили российского военного
Ильхам Алиев наградил своего помощника
В центре «Applab» интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов фото
Норвежцам неинтересен матч с Азербайджаном Футбол при пустых трибунах
В «ЛНР» убили двух депутатов
Лидеры Сербии и Косово встретятся в Брюсселе
ИГИЛ покидает Ливан после перемирия
В Кении будут сажать за использование пластиковых пакетов
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Fitch опустило рейтинги Катара
Numbeo: «Низкий индекс покупательной способности в Баку»
Грузинского «вора в законе» задержали с поддельным азербайджанским паспортом
Португальского дипломата вызвали в МИД Азербайджана
Нетаньяху: «Иран строит заводы по производству ракет в Сирии»
154 адвоката объявили голодовку в Армении
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться