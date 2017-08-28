Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell начала проведение обучающих семинаров, направленных на поддержание устойчивого развития участников программы Applab.

При выборе тем для данных семинаров были приняты во внимание все основные нужды и требования команд, работающих над своими проектами в инкубационном центре компании. Первый тренинг, под названием «Составление бизнес планов», был посвящен роли правильно составленного бизнес-плана для успешности стартапа. Также в ходе тренинга были рассмотрены основные моменты, касающиеся структуры, составления, применения и процесса оценки бизнес-плана. В конце семинара участники “Applab” получили возможность составить свои первые бизнес-планы для проектов, над которыми они работают.

«Благодаря этому первому тренингу я получил ценную информацию о различных способах продажи продуктов, а также об установлении взаимоотношений с инвесторами. Более того, мне удалось сделать интересные и полезные заметки о том, как составлять бизнес-планы и как бизнес план может быть полезен для любого стартапа» - говорит Садых Гусейнов, создатель приложения BuilDay.

В дальнейшем члены 7 команд, работающих над своими проектами в инкубационном центре компании, смогут значительно улучшить уровень своих навыков и знаний, посетив тренинги, посвященные следующим темам:

Мастер-класс по «Питчингу»;

Интенсивный курс по ознакомлению с «Блок-чейнами»;

Интенсивный курс по развитию связей с инвесторами;

Интенсивный курс по составлению бизнес-планов;

Тренинг «Основы управления проектами».

Каждый обучающий семинар состоит из теоретической части и ситуационного исследования (case study). В целом программа рассчитана на 25 часов обучения. За время этой трехмесячной программы команды, поддерживаемые проектом “Applab”, получат знания и навыки, необходимые для правильного написания бизнес-планов, управления проектами, выступления перед инвесторами и создания взаимоотношений с инвесторами.

Данные тренинги организуются совместно с “Тренинг-центром CAC”, являющимся одним из ведущих центров страны по предоставлению таких услуг, как тренинги, аттестация и консалтинг.

Программа “AppLab” - это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне.