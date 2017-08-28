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Ильхам Алиев наградил своего помощника

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил своего помощника Натика Амирова.

Как сообщает АзерТАдж, Намик Амиров награжден орденом «За службу отечеству» первой степени за эффективную деятельность на госслужбе.

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