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В Сирии убили российского военного

 

В Сирии погиб еще один российский военный — Александр Ягофаров из Оренбурга. Согласно данным местного издания, которое ссылается на родственников погибшего, россиянин умер 11 августа, и  тело его 26 августа доставили в Оренбург. 

В середине августа в Сирии погиб российский военный, оренбуржец Александр Ягофаров, сообщает издание OrenDay.ru со ссылкой на родственников погибшего. 

Согласно информации местного оренбуржского издания, машина, в которой находился Ягофаров, подорвалась на фугасе 11 августа. На странице в социальной сети «ВКонтакте» у пользователя под именем Алекс Ягофаров последние фотографии сопровождаются соболезнованиями его друзей и знакомых, следует из скриншота CIT. Сам он выходил на связь через соцсеть 9 июня.

OrenDay.ru указывает, что тело Ягофарова привезли в Оренбург в субботу, 26 августа. Ему посмертно присвоили несколько государственных наград. Ягофарова хоронили на следующий день, в воскресенье 27 августа, в закрытом гробу.

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