Минобороны Азербайджана: министр обороны Украины не едет в Баку

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о готовящемся визите в Азербайджан министра обороны Украины Степана Полторака.

«Такой визит не планируется», - сообщили haqqin.az в пресс-службе оборонного ведомства.

Напомним, что ранее haqqin.az со ссылкой на Минобороны Украины сообщал о том, что в сентябре ожидается визит министра обороны Украины, генерала армии Степана Полторака.

Сообщалось, что во время визита должны были быть провести встречи Степана Полторака с руководством Минобороны Азербайджана и обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества.