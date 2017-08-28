Минкультуры провело в Габале съезд любителей варенья

Пятый международный фестиваль варенья в Габале стал не только представительным – в нем участвовали специалисты по этому лакомству из 25 стран мира и более 40 регионов Азербайджана, а также дипломаты и сотрудники международных организаций, - но и чрезвычайно зрелищным.

Праздник варенья был организован совместно Министерством культуры и туризма Азербайджана, Исполнительной властью Габалинского района, Центром национальной кулинарии и Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана.

Свою продукцию в габалинском отеле «Кавказ Каравансарай» представили как профессиональные кулинары, так и инженеры, учителя, хлеборобы, просто домохозяйки, претендующие на оригинальность своего рецепта варенья, джема, конфитюра и др. География стран-участниц также оказалась очень обширной: Россия, Великобритания, Хорватия, Индонезия, Китай, Мексика и другие страны и регионы.