Подписаться на уведомления
 

Минкультуры провело в Габале съезд любителей варенья

Автор: Джейхун Наджафов, собкор, Габала 

Пятый международный фестиваль варенья в Габале стал не только представительным – в нем участвовали специалисты по этому лакомству из 25 стран мира и более 40 регионов Азербайджана, а также дипломаты и сотрудники международных организаций, - но и чрезвычайно зрелищным.

Праздник варенья был организован совместно Министерством культуры и туризма Азербайджана, Исполнительной властью Габалинского района, Центром национальной кулинарии и Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана.

Свою продукцию в габалинском отеле «Кавказ Каравансарай» представили как профессиональные кулинары, так и инженеры, учителя, хлеборобы, просто домохозяйки, претендующие на оригинальность своего рецепта варенья, джема, конфитюра и др. География стран-участниц также оказалась очень обширной: Россия, Великобритания, Хорватия, Индонезия, Китай, Мексика и другие страны и регионы.

845 просмотров


Старости
Кузена Эльдара Махмудова освободили в зале суда
Кузена Эльдара Махмудова освободили в зале суда
Наша погода
Сегодня 30° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 32° / 23°
31 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0276 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

МВД и Генпрокуратура раскрыли убийство молодого парня в Баку
МВД об ограблении Назпери Досталиевой фото
Войска Асада обстреляли пригород Дамаска погибли дети
Министерство культуры: "Гугуш может приехать в Баку" официальное заявление
Центробанк о курсе маната
Азербайджан расширяет сотрудничество с Суринамом Посол на встрече со спикером; фото
Путин прибыл в Венгрию
Минкультуры провело в Габале съезд любителей варенья
Минобороны Азербайджана: министр обороны Украины не едет в Баку
Из-за ошибки Google половина Японии осталась без интернета
В Сирии убили российского военного
Ильхам Алиев наградил своего помощника
В центре «Applab» интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов фото
Норвежцам неинтересен матч с Азербайджаном Футбол при пустых трибунах
В «ЛНР» убили двух депутатов
Лидеры Сербии и Косово встретятся в Брюсселе
ИГИЛ покидает Ливан после перемирия
В Кении будут сажать за использование пластиковых пакетов
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Fitch опустило рейтинги Катара
Numbeo: «Низкий индекс покупательной способности в Баку»
Грузинского «вора в законе» задержали с поддельным азербайджанским паспортом
Португальского дипломата вызвали в МИД Азербайджана
Нетаньяху: «Иран строит заводы по производству ракет в Сирии»
154 адвоката объявили голодовку в Армении
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться