Министерство культуры и туризма Азербайджана отреагировало на серию критических публикаций в haqqin.az о запрете концерта легендарной южноазербайджанской певицы Гугуш в Баку. Напомним, в ближайшие дни тебризская поп-звезда отправится в закавказское турне и выступит с концертами в Ереване и Тбилиси.

Министерство культуры и туризма выступило с официальным заявлением. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт министерства, «никакого обращения о проведении концерта со стороны организаторов и инициаторов не поступало, поскольку Министерство культуры не выступает организатором коммерческих концертов».

В заявлении министерства говорится, что организаторами концертных программ могут выступить частные компании и продюсерские центры. Минкультуризма заявляет, что уважительно относится к проведению в стране концертов зарубежных исполнителей, в том числе и Гугуш.

Для проведения концерта Гугуш не требуется никакого официального разрешения, сообщает Минкультуризма.