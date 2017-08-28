Населенные пункты Айн Терма и Земелка в Восточной Гуте подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны сил сирийского режима. Как передает «Анадолу» со ссылкой на представителя пресс-службы сил гражданской обороны провинции Дамаск Сераджа Махмута, в результате обстрела погибли трое детей и еще 13 мирных жителей получили ранения.

Сообщается, что все раненые доставлены в больницы.

Напомним, согласно соглашению между Турцией, Россией и Ираном в Астане, Восточная Гута вошла в состав одной из четырех зон деэскалации в Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. В ходе конфликта погиблоуже более 400 тысяч человек, подсчитали в ООН.